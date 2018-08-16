أعلن مطار رونالد ريغن في واشنطن في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء أنه تأثر بانقطاع كبير في التيار الكهربائي لكنه أكد أن الرحلات الجوية مستمرة على الرغم من بعض التباطؤ.

وقال المطار على حسابه الرسمي على تويتر “نشهد انقطاعا في التيار الكهربائي يؤثر على كل المطار ونجري تحقيقا”. وأضاف أنه “يجري تسيير الرحلات لكن الانظمة الميكانيكية التي تعمل بلا كهرباء تؤدي إلى إبطاء حركة نزول الركاب وصعودهم” إلى الطائرات.

وأوضح المطار أيضا أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء “لإنارة بعض المناطق في مبنى المطار”.

ولم يذكر المطار أي توضيح عن سبب انقطاع الكهرباء، مكتفيا بالقول أن التيار قطع قبيل الساعة 22.00 (02.00 ت غ).

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نشر العديد من الأشخاص صورا وتسجيلات فيديو تظهر المطار غارقا في العتم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية