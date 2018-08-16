سلمت الحكومة الفنزويلية الأربعاء سفارة البيرو في كراكاس لائحة بأسماء أشخاص فروا من البلاد على ما يبدو بعدما شاركوا في الاعتداء المفترض على الرئيس نيكولاس مادورو في الرابع من آب/أغسطس.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في خطاب “إنها لائحة مرتكبي جنح يدل كل شئ على أنهم لجأوا إلى البيرة بعدما شاركوا في محاولة الاغتيال ضد الرئيس نيكولاس مادورو والسلطات العليا”.

وأضاف أن اللائحة تضم اسمي رجلين فرا إلى البيرو هما خوسيه ياغاس مونخي والبرتو إيسكالونا ويشتبه بأنهما شريكان في هجوم بطائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات خلال عرض عسكري يؤكد مادورو أنه كان يستهدفه. وأوضح أن “أجهزة الاستخبارات تقول إنهما موجودان في البيرو وطلبنا تعاون ليما”.

وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية على حسابها على تويتر أن اللائحة التي سلمت إلى السفارة في كراكاس نقلت إلى وزارة الداخلية “لتحديد أماكن مواطنين فنزويليين وردت أسماؤهم في حال سمح لهم بدخول البيرو”.

وكان مادورو اتهم الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن العديد من شركائه موجودون في كولومبيا والولايات المتحدة والبيرو.

وقال أريازا إن خوسيه ياغاس مونخي وألبرتو إيسكالونا متورطان في الهجوم على قاعدة عسكرية في باراماكاي وقع في السادس من آب/أغسطس 2017 واستولت خلاله مجموعة مسلحة بقيادة الكابيتن خوان كاغاريبانو على أسلحة، وقتل مهاجمان وأوقف سبعة آخرون حينذاك، واعتقل الكابتن كاغاريبانو في وقت لاحق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية