قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده اتفقت من حيث المبدأ مع روسيا حول رفع تأشيرات الدخول عن رجال الأعمال وسائقي الشاحنات والقاطرات الأتراك. جاء ذلك في خطاب ألقاه جاويش أوغلو خلال مأدبة عشاء الأربعاء، أقامته لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية ومجلس المصدرين الأتراك، على هامش مؤتمر السفراء العاشر في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاويش أوغلو أنه تناول مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما أمس الثلاثاء، بشأن رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، وسوريا، والوضع في محافظة إدلب. وأضاف أنه “لقد اتفقنا من حيث المبدأ حول رفع التأشيرات عن رجال أعمالنا، وخاصة سائقي شاحناتنا وقاطراتنا وأصحاب الجوازات الرسمية والخدمية”.

ولفت إلى أن مجموعة العمل المشتركة بين البلدين ستجتمع بعيد عيد الأضحى المقبل. وأعرب الوزير التركي عن تمنيه رفع التأشيرات مع روسيا بشكل كامل، قائلا في هذا الخصوص: “هكذا كان الأمر قبل الأزمة التي عشناها (مع روسيا)، بل وكنا قد بدأنا مباحثات حول السياحة دون جوازات سفر”.

المصدر: وكالة الاناضول