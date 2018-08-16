رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تصريحات الرئيس المكلف سعد الحريري عن العلاقة مع سورية غير واقعية ولا تفيد.

وفي تصريح لموقع الإنتشار لفت الرئيس بري الى أن هناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين وسبق للحريري نفسه أن عيّن، قبل أشهر قليلة، سفيراً للبنان لدى سوريا، ناهيك عن وجود مجلس أعلى لبناني – سوري، وها هو لبنان قد طلب مؤخراً من سوريا تزويده بالطاقة الكهربائية، فيما أن التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري قائم خصوصاً بما يخص عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

هذا وأثنى الرئيس بري على ما ورد في خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ورده الهادئ على الرئيس المكلف الحريري فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا.

المصدر: المنار