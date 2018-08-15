ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب التصريح الأمني الخاص بالمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) جون برينان. والذي يسمح له بالاطلاع على معلومات حساسة بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وجاء في بيان لترامب تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز “تاريخيا كان يسمح لرؤساء أجهزة الاستخبارات وتطبيق القانون السابقين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة حتى يمكنهم التشاور مع من يخلفهم”.

وأضافت “ولكن في هذه المرحلة في إدارتي. فإن المخاطر التي تمثلها تصرفات برينان وسلوكه المنحرف تفوق أية فوائد يمكن أن يجنيها المسؤولون الكبار من مشاوراتهم معه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية