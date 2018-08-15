القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر قوات الواجب السعودي بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2018 - 23:09
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر قوات الواجب السعودي بنجران
منذ 1 ساعة
15 August، 2018
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