قال رئيس الجمهورية الاسلامية الشيخ حسن روحاني “لولا تضحيات الشهداء وابناء الوطن الابطال لكان الصداميون دمروا ايران باكملها كما دمروا خرمشهر”.

واضاف الرئيس روحاني في جمع اسر الشهداء ‘لاشك ان ابناء الشعب الايراني يعتزون ويفخرون اليوم بتضحيات هؤلاء الشهداء وعوائلهم’، وقال ان المضحين وعوائلهم ضحوا بالنفس والنفيس من اجل صيانة العرض ورفعة البلاد والثورة والاسلام ولولا تضحيات هؤلاء لكان العدو الغاشم قد فعل انذاك كما فعل اليوم في سوريا والعراق.

واوضح الرئيس روحاني انه لم يفت حينها الكثير من الوقت حتي استطاع جند الاسلام بتضحياتهم وايثارهم من تحرير خرمشهر من براثن الاعداء .

المصدر: وكالة ارنا