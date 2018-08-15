في يوم الاستقلال الباكستاني، عبر الناطق باسم خارجية باكستان عن شكره للجمهورية الاسلامية الايرانية لاحتفالها بهذا اليوم واصفا ايران بالدولة الشقيقة والصديقة.

وبحسب ما جاء في الموقع الالكتروني لصحيفة ‘داون باكستان’ فقد احتفلت الجمهورية الاسلامية الايرانية باليوم الوطني الباكستاني برفع لافتات ولوحات تهنئة في محطات المترو .

وفي هذا المجال عبر الملحق الثقافي الباكستاني في ايران ‘برج لال دوساني’ عن شكره بمظاهر الاحتفال باليوم الوطني الباكستاني في ايران قائلا ان هذه هي المرة الاولى يتم فيها الاحتفال بذكرى استقلال بلد اخر بهذه الصورة الواسعة في ايران.

المصدر: وكالة ارنا