قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن “شعبنا يخوض نضاله المشروع منذ ما يزيد على مئة عام من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”، وتابع “شعبنا استطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه”.

وأضاف الزعنون في حديث له الاربعاء ان “تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحملات الاعتقال والقتل ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار”.

واكد الزعنون أن “الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين بسبب رفضه صفقة القرن”.

المصدر: فلسطين اليوم