واشنطن تفرض “عقوبات” على 3 كيانات وشخص مرتبطين بكوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2018 - 19:32
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واشنطن تفرض “عقوبات” على 3 كيانات وشخص مرتبطين بكوريا الشمالية
منذ 20 mins
15 August، 2018
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