دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء ثلاث آليات عسكرية لقوى العدوان السعودي الاميركي في الجوف وميدي باليمن.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدة الهندسة بالجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للمنافقين بعبوة ناسفة في خب والشعف بالجوف ومصرع وجرح من كان على متنها”.

وأضاف المصدر أنه “تم تدمير آليتين عسكريتين محملتين بالمنافقين من قبل وحدة الهندسة بعبوات ناسفة جنوب ساحل ميدي”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله