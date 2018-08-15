زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان برئاسة نائب رئيس الهيئة الإدارية الشيخ زهير الجعيد الاربعاء سفارة فنزويلا تضامنا مع الرئيس نيكولاس مادورو واستنكارا لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرا.

وبالمناسبة، قال الشيخ الجعيد “تشرفنا بزيارة سفارة فنزويلا ولقاء سعادة القائمة بالأعمال في السفارة بداية لاستنكار الجريمة التي حصلت بمحاولة اغتيال الرئيس مادورو، هذه الجريمة النكراء عبرنا لسعادتها باسم تجمع العلماء المسلمين عن أشد وأكبر الاستنكار بهكذا جريمة”.

واكد الشيخ الجعيد أن “هذه هي ضريبة كل من يقف بوجه الاستكبار الأميركي”، وتابع “الطبيعة الإجرامية لأميركا وحكومتها هي أن كل من يقول لها لا تحاول إما إلغائه بطريق مباشر عبر الاغتيالات أو إلغائه بطريقة أخرى عبر إثارة الفتن والدسائس في بلاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام