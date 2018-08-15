كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء محاولة تقدم جديدة لقوى العدوان السعودي الاميركي في قطاع جيزان وكبدوهم خسائر فادحة.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “المنافقين المرتزقة حاولوا التقدم على مواقع شرق جبل الدود لكن المجاهدين الأبطال تصدوا لهم وكبدوهم العشرات من القتلى والجرحى”.

وأضاف المصدر أن “وحدات من الجيش واللجان نفذت كمينا مباغتا أثناء محاولة تقدم العدو شرق جبل الدود اربك المرتزقة وأجبرهم على الفرار”.

وأكد المصدر أن “وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية قنصت 5 من مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود”.

المصدر: موقع انصار الله