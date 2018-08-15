قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إنه “تم نقل الأسير الصحافي علي دار علي (34 عاما) إلى معتقل عوفر العسكري الاسرائيلي”.

وأضافت الهيئة في بيان لها الاربعاء أن “الأسير الصحافي دار علي سيعرض صباح غد الخميس على المحكمة العسكرية في عوفر لتمديد توقيفه واستكمال التحقيق معه”.

ولفتت الهيئة الى ان “الاسير كان قد اعتقل في الساعات الأولى من صباح الاربعاء بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل همجي”.

يذكر أن الزميل الصحافي دار علي من قرية برهام شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة ويعمل مراسلا في “تلفزيون فلسطين”.

المصدر: فلسطين اليوم