استشهد خمسة مواطنين يمنيين بينهم نساء وأطفال الأربعاء جراء قصف لبارجات العدوان السعودي الاميركي في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “بارجات العدوان قصفت منزل المواطن شوعي سعمرة في قرية السادة بحيران ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم نساء وأطفال”.

وأشار المصدر إلى أن “غارات وقصف بوارج العدوان والمرتزقة على منازل المواطنين في حيران تسبب بموجة من النزوح”.

وأدان المصدر “إمعان تحالف العدوان على استهداف منازل المواطنين وارتكاب جرائم مروعة بحق الأطفال والنساء”.

المصدر: موقع انصار الله