عقدت حركتا “حماس والجهاد الإسلامي” الاربعاء لقاء تشاوريا في سياق محادثات القوى الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب أن “الحركتين بحثتا سبل رفع الحصار عن قطاع غزة وردع الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وتدارس الافكار المطروحة لمسألة التهدئة”.

وكان وفد “الجهاد” قد غادر الثلاثاء القطاع إلى القاهرة، ويضم خالد البطش وداود شهاب، لينضم الى وفد الخارج برئاسة نائب الأمين العام زياد النخالة، كما غادرت إلى القاهرة وفود عدد من الفصائل الفلسطينية مع “حماس”.

المصدر: فلسطين اليوم