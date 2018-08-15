دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية أكثر من 20 آلية عسكرية بمن عليها من قوى العدوان السعودي الاميركي في جبهة الساحل الغربي خلال الـ72 الساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري يمني “مصرع 180 وإصابة 136 من قوى العدوان ومرتزقته وتدمير ما يزيد عن 20 آلية عسكرية بمن عليها من مرتزقة وعتاد، بينها مدرعات أمريكية نوع أشكوش تستخدمها قوات الغزو الإمارتية في جبهة الدريهمي وحيس بالساحل الغربي”.

وأضاف المصدر أن “أكثر من 107 جثث وصلت من الدريهمي إلى ثلاجات مستشفيات عدن بينهم قيادات من ضمنها المدعو حمدي الشيبة قائد كتيبة ساحلية و29 جثة وصلت إلى مستشفى الخوخة من قوات ومرتزقة العدو لقوا مصرعهم بجبهات الجبلية والفازة والمتينة خلال اليومين الماضيين”.

المصدر: موقع انصار الله