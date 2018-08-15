صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تشعل حروبًا تجارية وتنتهج سياسة الضغط بالعقوبات، مسترشدة في ذلك بمصالح المجموعات السياسية في واشنطن، التي تتناوب مكانها في كل دورة انتخابية، وليس بمصالح البلاد الوطنية.

وقالت زاخاروفا، تعليقا على حرب واشنطن التجارية مع تركيا: “أرجو أن تدركوا فيما يكمن تناقض السياسيين الأميركيين. يكمن في أنهم على مدى عدة سنوات يقولون لنا بأن كل ما يتم فعله ضد روسيا من ضغط بالعقوبات، وقوائم المنع، والقيود، إلخ… هو عبارة عن عقوبة تهذيبية، “. وأوضحت زاخاروفا أنهم “يشيرون إلى أوكرانيا، بالرغم من أن كل هذا بدأ في وقت سابق، إلغاء زيارة الرئيس السابق باراك أوباما لروسيا، وقوائم ماغنيتسكي، كل ذلك حدث قبل الأحداث الدرامية في أوكرانيا. والآن لا شك في أنه إذا كانت روسيا في أول القائمة، فهي بالطبع ليست وحدها”.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أعلنت في 8 آب/أغسطس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

المصدر: سبوتنيك