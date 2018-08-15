نظم ملتقى الألوان الفني ضمن فعاليات معرض الجنوب 21 “مهرجانات التنمية والتراث” ورشتين فنّيتين في جناحه الفني بمشاركة التشكيليتين ثريا حلال ونسرين قاسم واعضاء من الملتقى وحشد من المهتمين .

وتحمل الورشتان عنوان البيئة واعادة التدوير حيث تابعت التشكيلية ثريا حلال ورشة فنية حول كيفية تحويل الاغراض المنزلية الى تحف فنية مميزة،واهم المواد المعاد صياغتها هي البلاستيك والزجاج والقماش والخشب.

اما التشكيلية نسرين قاسم فنفذت ورشة فنية بالرسم على الأقراص المُدْمجة وتحويلها الى لوحات فنية صغيرة .

رئيس الملتقى الاستاذ محمد علوش اعتبر ان من اولويات الملتقى هو الفن البيئي خاصة في ظل الوضع المأزوم في هذا الملف والذي يعاني منه كل الشعب اللبناني واضاف اننا نحاول ان نعطي حلا بسيطا وفنيا عله ان يساعد ولو قليلا في هذا الموضوع.

بدورها اعتبرت ثريا حلال انه باستطاعة الجميع تعلم هذه التقنيات البسيطة وتحويل الاغراض المنزلية التي نريد التخلص منها الى قطع فنية مميزة .

اما نسرين قاسم فاعتبرت انه من الضروري الترويج لافكار اعادة التدوير الفني لتصبح ثقافة عامة عند الناس .

المصدر: انترنت