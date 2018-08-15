استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الاربعاء تجمعات لقوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن خسائر بشرية ومادية جسيمة في جبهات البيضاء والجوف.

وأوضح مصدر عسكري يمني أنه “تم إعطاب ثلاثة أطقم عسكرية ومصرع عدد من المرتزقة بعمليات قنص في وادي فضحة بجبهة ناطع بمحافظة البيضاء”.

وأضاف المصدر أن “وحدة الهندسة بالجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للعدو بعبوة ناسفة ومصرع 3 منافقين في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف وآلية أخرى محملة بالمرتزقة في جبهة الخنجر بالجوف”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله