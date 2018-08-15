أفاد المكتب الإعلامي لشركة “منظومات الأسلحة العالية الدقة” القابضة في روسيا ، اليوم الأربعاء، بأن الشركة ستقوم بتقديم أحدث منظومة للدفاع الجوي من طراز “سوسنا” يوم 22 آب/أغسطس الحالي في منتدى ” أرميا – 2018″ [الجيش – 2018 ].

يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي الآلية من طراز “سوسنا” تستخدم لحماية الوحدات الفرعية من وسائل الهجوم الجوي والاستطلاع الجوي المعادية خلال قيام القوات بتنفيذ المهام الموكلة لها في أي نوع من أنواع العمليات، بما في ذلك أثناء التحرك. وتبقى هذه المنظومة وسيلة فعالة في جميع الأوقات نهارا وليلا وفي ظروف الرؤية السيئة وتأثير التشويشات الاصطناعية والطبيعية. وهذه المنظومة قادرة على تنفيذ عملها بشكل آلي وسري بفضل استخدام المنظومة البصرية – الإلكترونية الآلية العالية الدقة. وتقوم المنظومة باكتشاف الأهداف بشكل مستقل أثناء عملها في نظام الاكتشاف الخارجي.

وهذه المنظومة، قادرة على ضرب أهداف على ارتفاع حتى 5 كيلومترات، وذلك على مدار 10 كيلومترات، يتألف الطاقم من شخصين، كذلك بالإمكان أن يتم تركيب الغرفة القتالية على أي وسيلة نقل تزيد حمولتها عن 3.5 طن. وتضم الأسلحة الخاصة بهذه المنظومة 12 صاروخا موجها للدفاع الجوي علي قضبان التوجيه الخاصة بالقاذفة.

المصدر: سبوتنيك