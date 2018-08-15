أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “إمداد أوكرانيا بسلاح فتاك يشجع غير المهتمين بتسوية الصراع في دونباس”.

وقالت الخارجية في بيان لها الاربعاء إن “إمداد نظام الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في أوكرانيا بسلاح فتاك، البلد الذي يعيش حالياً وفي الواقع حرباً أهلية، هذا بالطبع، يشجع مئة في المئة أولئك الناشطين الأوكرانيين الذين لا يهتمون بتسوية سريعة للنزاع في دونباس”.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت في عام 2017 على توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا بما في ذلك وصواريخ “جافلين” المضادة للدبابات، كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي توريد 35 قاذفا للصواريخ “جافلين”.

المصدر: سبوتنيك