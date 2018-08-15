ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن المشتبه به الذي صدمت سيارة كان يقودها الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني في اعتداء يرجح ان

يكون إرهابيا هو بريطاني من أصل سوداني يقيم في برمنغهام.

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما دهست سيارة فضية من نوع “فورد فييستا” أشخاصا على دراجات هوائية قبل الاصطدام بالحواجز خارج مجلس اللوردات في وقت مبكر الثلاثاء.

واعتقل سائق السيارة في المكان وهو بريطاني يبلغ من العمر 29 عاما ذكرت الصحف أنه يدعى صالح خاطر من مدينة برمنغهام .

وبينما أكد قائد شرطة مكافحة الإرهاب نيل باسو إن المشتبه به غير معروف لدى أجهزة الاستخبارات. أشارت صحيفة “ذي تايمز” إلى أنه معروف لدى الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن خاطر يدير متجرا في برمنغهام وقد تلقى تعليمه في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. نقلا عن صفحته في موقع “فيسبوك”.

ونقلت عن صديقه منذ الطفولة أبوبكر إبراهيم قوله إن خاطر “ليس إرهابيا، عرفته منذ الطفولة. إنه رجل جيد”.

وذكر أن خاطر من عائلة تزرع الذرة البيضاء في السودان وانتقل إلى بريطانيا قبل خمس سنوات لكسب المال من أجل مساعدة عائلته.

وأفاد عضو البرلمان عن منطقة “هول غرين” في برمنغهام رودجر غودسيف عبر موقع “تيوتر” إنه يعتقد أن المشتبه به من سكان المنطقة.

وأكدت الشرطة الثلاثاء أنها تجري عمليات تفتيش في عنوانين في المدينة إضافة إلى عنوان في نوتنغهام القريبة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية