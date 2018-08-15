كشف فريق من الخبراء البريطانيين بتكليف من منظمة الصحة العالمية أن جميع أنواع الكربوهيدرات الموجودة فى الحبوب هى الأفضل بالنسبة للأسنان.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، حلل الخبراء ثلاثة وثلاثين ورقة عن صحة الفم، حيث وجدوا علاقة بين الكربوهيدرات المصنعة وتجاويف الأسنان.

ومما يثير القلق أيضًا أنهم اكتشفوا أيضًا وجود علاقة بين الأطعمة الغنية بالنشويات مثل الخبز الأبيض والبسكويت وزيادة احتمال الإصابة بأمراض اللثة وسرطان الفم.

وأكد الخبراء أن النشاء في الكربوهيدرات المصنعة يمكن تقسيمه إلى السكريات عن طريق اللعاب، وهذا بدوره يؤدي إلى تآكل الأسنان وتدمير الأنسجة المحيطة به.

وقالت “باولا موينيهان”، أستاذة التغذية والصحة الفموية في جامعة نيوكاسل، التي تقود البحث: “تشير الدلائل إلى أن النظام الغذائي الغني بكربوهيدرات الحبوب الكاملة أقل عرضة للإضرار بصحتك الفموية من الذي يحتوى على النشويات المصنعة”.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه سيتم استخدام أبحاث إضافية حول تأثيرات جودة الكربوهيدرات على النتائج الصحية الأخرى، بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري من النوع 2 ، لإبلاغ المبادئ التوجيهية المقبلة.

وقد نشرت المراجعة اليوم في مجلة أبحاث طب الأسنان، وستعيد النتائج تأكيد أهمية النظام الغذائي على الصحة البدنية.

المصدر: اليوم السابع