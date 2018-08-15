صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات والدراجات الالية، وبعد حصول عدة عمليات سرقة لدراجات آلية ولاسيما دراجات عائدة لسوريين ضمن نطاق منطقة اقليم الخروب. ونتيجة المتابعة الحثيثة، اشتبهت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في شحيم بشخصين على متن دراجتين آليتين تبين انهما مسروقتان، فعملت على توقيفهما وهما: ن. ر. (مواليد عام 1999، سوري) ح. ع. (مواليد عام 1992، لبناني) وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما منذ نحو 5 اشهر بسرقة اكثر من 30 دراجة من مناطق: شحيم، داريا، مزبود، دلهون، حصروت، وبيعها لشخص من الجنسية السورية يقيم في محلة الوردانية، كما تبين انهما يتعاطيان المخدرات.

على الاثر، قامت قوة من الشعبة بمداهمة منزل المشتبه به وتوقيفه ويدعى: ش. م. (مواليد عام 1994، سوري)

وتم ضبط دراجة نارية نوع “بارت” عدد 2 والعديد من قطع الدراجات الآلية ولاسيما قطعة “فيبرة المفتاح”.

بالتحقيق معه، اعترف بشرائه من (ن. ر.) نحو 10 دراجات آلية نوع “بارت”، وقام ببيع 7 منها بعد تبديل “فيبرة المفتاح”، وتفكيك /3/ منها بهدف بيعها قطع مستعملة. وقد اودع الموقوفون القضاء المختص بناء على اشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام