قال النائب الأول للرئيس الإيراني “إسحاق جهانغيري” ، اليوم الأربعاء ، إنه من غير المقبول التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية ، بسبب سياساتها العدائية وغير المحترمة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار خلال اجتماع مع رؤساء 13 جامعة وعدد من الاساتذة، الى الحرب الدعائية والنفسية التي تشنها أميركا ووسائل الاعلام التابعة لها ضد الشعب الايراني، وقال: ان الاعداء بذلوا كل قواهم لتشويش الرأي العام الايراني في حرب نفسية وإعلامية، ليزرعوا اليأس لدى المواطنين حيال مستقبل البلاد والنظام.

كما نوه جهانغيري الى ان ايران وبعد الاتفاق النووي استقرت في مسار التنمية، وكنا بصدد استقطاب الموارد المالية لرفع احتياجات الجامعات وتحديث وتجهيز مختلف الاقسام العلمية والاقتصادية في مسار التنمية، ولفت الى ان الاولوية بالنسبة لنا جميعا في ظروف الحظر، تتمثل في بذل الجهود لإدارة البلاد بشكل مطلوب بحيث تصل الاضرار بمعيشة المواطنين الى الحد الأدنى، لأن أميركا تحاول من خلال ممارسة مختلف الضغوط على مجتمعنا، ان تفرض عليه التنازل او الاستسلام، ولكن بعون الله وجهود الشعب وهمته والمسؤولين، سنتجاوز هذه المشكلات وهذه الظروف.

المصدر: مهر