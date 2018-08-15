تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل تقرير عن زيادة المخزونات الأمريكية من الخام بينما زادت توقعات اقتصادية قاتمة التكهنات بانخفاض الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 72.14 دولار للبرميل عند الساعة 0021 بتوقيت جرينتش، منخفضة 32 سنتا أو 0.4 في المئة عن آخر إغلاق.

وكذلك هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، إذ انخفضت 34 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 66.70 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس/ آب إلى 410.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من الوقود في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقال تجار إن المعنويات تأثرت كذلك بتوقعات اقتصادية قاتمة، مما قد يؤثر على الطلب على النفط.

ويرجع ذلك إلى حقيقة مفادها أن المؤشر الرئيسي المجمع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يغطي الاقتصادات الغربية المتقدمة إضافة إلى الصين والهند وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، بلغ ذروته في يناير كانون الثاني لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

المصدر: رويترز