تسعى كل أم إلى حماية أبنائها من الأمراض والجراثيم التي يتعرضون لها يوميًا، وإلى توفير حياة او بيئة صحية لهم بكل المقاييس والطرق.

وكما يقال بأن درهم وقاية خير من العلاج، لذا اذا كنت تريدين أن تقي طفلك من خطر الإصابة بامراض كالحمى وغيرها نقدم لك 7 طرق ونصائح ذهبية لتقوية مناعة الطفل:

1. النظام الغذائي: تغذية طفلك بشكل صحيح هو أساس بناء الجهاز المناعي السليم، لذلك عليك إيلاء المزيد من الاهتمام على نوعية الطعام الذي يأكله، فالفواكه والخضروات تعزز المناعة بشكل كبير لذلك عليك إدراجها في النظام الغذائي. من جهة أخرى أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن المغذيات النباتية تزيد من إنتاج الجسم لخلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى والفيروسات.

لذا احرصي أن يتناول طفلك خمس حصص من الفواكه والخضار يومياً.

2. قسط وافي من النوم: عليك الانتباه لتنظيم مواعيد النوم عند طفلك لأن قلة عدد ساعات النوم من شأنها أن تؤدي للإخلال بقدرة جهاز المناعة على مكافحة الأمراض، وتساهم في بطء الرد المناعي في حال التعرض للعدوى. الأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى 18 ساعات من النوم يوميا، والأطفال الاخرين يحتاجون ما بين 10 إلى 14 ساعة من النوم يوميا.

3. الرضاعة الطبيعية: أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا يتمتعون بمناعة أقوى في مواجهة الأمراض، فحليب الأم يحتوي على أجسام مضادة من شأنها تقوية مناعته وحمايته من الأمراض، كالتهابات الأذن والحساسية والتهابات المسالك البولية.

4. التعرض لأشعة الشمس: الخروج إلى الأماكن المفتوحة لاستنشاق الهواء النقي، والتعرض لأشعة الشمس يوميًا للحصول على فيتامين “د”، يعزز المناعة لدى طفلك ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، مثل الربو والسرطان وأمراض المناعة الذاتية. لذا ننصحك باصطحاب طفلك كل الى نزهات خارجية بين فترة واخرى لجني هذه الفوائد.

5. الابتعاد عن التدخين السلبي: إذا كنت أنت أو زوجك من المدخنين، عليكما التوقف فورا حرصا على سلامة اطفالكم، حيث أشارت العديد من الدراسات العلمية أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 4000 مادة سامة.

كما أكدت تلك الدراسات أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين لاثار التدخين السلبي لأنهم نظام إزالة السموم الطبيعي لديهم أقل تطوراً، لذلك فإن التدخين السلبي يزيد من مخاطر إصابة الطفل بالتهاب الرئة، والتهاب الشعب الهوائية، والتهابات الأذن والربو.

وإذا كنت لا تستطيع الإقلاع عن التدخين على الإطلاق، يمكنك التقليل من مخاطر الصحية على طفلك بشكل كبيرعن طريق اعتماد نظام التدخين خارج المنزل فقط.

6. المضادات الحيوية: يجب تجنب إعطاء الطفل أي مضادات حيوية دون استشارة الطبيب او بالجرعة المناسبة للطفل، لأن ذلك يؤدي إلى تقليل المناعة لديه.

7. انتشار الجراثيم: إن محاربة الجراثيم بحد ذاتها لا تقوي المناعة لكنها وسيلة فعالة لتخفيف الإجهاد على جهاز طفلك المناعي، لذا عليك أن تولي اهتماماً خاصاً بنظافة أطفالك قبل كل وجبة وبعدها، أوبعد لمس حيواناتهم الأليفة.

وننصحك بتعقيم كافة الألعاب الخاصة بطفلك وكذلك الاعتناء بنظافة المنزل بشكل عام .

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المصدر: ويب طب