أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي “بتاريخ 5/8/2018 وفي منطقة جونية – محلة حارة صخر، اقدم مجهولون على خطف البنغلادشي (ع. ع.، مواليد عام 1977)، خلال توجهه الى مركز عمله، وتم اقتياده الى جهة مجهولة حيث طالب الخاطفون بفدية مالية. على الاثر، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها، وتمكنت بأقل من 48 ساعة من تحديد هوية احد الفاعلين والسيارة المستخدمة في عملية الخطف وهي نوع “هيونداي” لون احمر.

بتاريخ 7/8/2018 وفي محلة غدير، نفذت قوة من الشعبة مداهمة لمنزل المشتبه به، أسفرت عن توقيفه وضبط السيارة المذكورة، ويدعى ف. س. (مواليد عام 1985، هندي)، وقام الاخير بالدلالة على مكان تواجد المخطوف.

على الفور، قامت قوة من شعبة المعلومات بمداهمة المكان المشار اليه في بلدة كفرحباب، واوقفت بداخله كلا من ه. س. (مواليد عام 1989 من الجنسية الهندية) ود. ك. (مواليد عام 1989) وعملت على تحرير المخطوف، بعد ان عثر عليه داخل الحمام معصوب العينين ومكبل اليدين.

بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بإقدامهم على تنفيذ عملية الخطف بالاشتراك مع آخرين بغية الاستحصال على فدية مالية. وباستماع ع. ع. افاد بأنه تعرض للتعذيب من الخاطفين ولمحاولة الشنق والقتل للضغط عليه وعلى صديقته لدفع الفدية المالية. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين في القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام