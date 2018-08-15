صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أكد في تهنئته لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ 73 لتحرير كوريا من الاحتلال الياباني، على الرغبة بإقامة حوار وتطوير العلاقات المتبادلة لصالح البلدين.

وقال بيسكوف للصحفيين: “بالفعل، أرسل الرئيس بوتين برقية تهنئة. إنها مناسبة هامة. برقية تقليدية، أكد من خلالها الرغبة والاستعداد لإقامة حوار وتطوير العلاقات المتبادلة لمصلحة البلدين”.

وأضاف بيسكوف بأن هناك احتمالاً لأن يقوم زعيم كوريا الشمالية بزيارة المنتدى الاقتصادي الشرقي، مؤكداً أنه ” تمت الإشارة إلى هذا الاحتمال، المنتدى مفتوح لكل من لديه الرغبة، لجميع قادة المنطقة. لكن حتى الآن لا يوجد شيء محدد، لم نتلق أية تأكيدات من بيونغ يانغ”.

وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق لوكالة سبوتنيك، إرسال بوتين برقية تهنئة لكيم جونغ أون.

المصدر: سبوتنيك