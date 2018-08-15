يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى الجمهورية التركية، وذلك في زيارة عمل، يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي: “سيقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بزيارة عمل إلى تركيا”.

وأضاف البيان: “سيلتقي الرئيس التركي بالأمير الشيخ تميم بن حمد في إطار زيارته إلى تركيا، وسيبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين بكل أبعادها”.

وأكد البيان: “سيتبادل كل من أردوغان والشيخ تميم بن حمد الآراء في القضايا الأخرى الموجودة على جدول الأعمال”.

المصدر: سبوتنيك