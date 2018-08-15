أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادثة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس الثلاثاء بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب البريطاني في مواجهة العنف والتطرف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة خطر التطرّف والارهاب والذي يهدد أمن واستقرار كافة الدول.

وأعربت الوزارة عن مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: سبوتنيك