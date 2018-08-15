أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية جوابية إلى رئيس جمهورية كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمناسبة الذكرى الـ73 لتحرير كوريا من الحكم الياباني، استعداده للاجتماع معه في المستقبل القريب لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وقال بوتين في برقية نشرت نصها وكالة الأنباء المركزية الكورية: “أؤكد استعدادي للالتقاء بك في المستقبل القريب لمناقشة القضايا العاجلة للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة”.

كما هنأ بوتين كيم جونغ أون والكوريين الشماليين على “العطلة الوطنية”، وأعرب عن تقديره البالغ لأن الزعيم الكوري الشمالي، تذكر كيف أن جنود الجيش الأحمر والكوريين “قاتلوا جنبا إلى جنب ” ضد العدو المشترك .

وأضاف بوتين: “أنا على يقين بأن الإجراءات المشتركة لروسيا، وكوريا الشمالية وجمهورية كوريا ستكون قادرة على مواصلة تطوير التعاون ذات المنفعة المتبادلة، بدءا من تنفيذ المشاريع الثلاثية”.

المصدر: سبوتنيك