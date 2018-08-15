يشارك وفد اقتصادي أردني، يضم قرابة 80 رجل أعمال، في فعاليات معرض دمشق الدولي، الذي تنطلق أعماله بداية الشهر المقبل، وفق ما قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي.

وقال الكباريتي، لـ “الغد”، إن الوفد الذي يرأسه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، غسان خرفان، سيجري على هامش المشاركة بالمعرض، مباحثات مع نظرائه من الجانب السوري، لبحث آليات إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية وسبل تطويرها بين البلدين.

وأوضح أن المباحثات التي ستجري على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين ستركز على إيجاد شركات ليكون الأردن نقطة مهمة في إعادة بناء سورية والتفكير في شركات لوجستية ومركز انطلاق للبضائع من الأردن إلى سورية وكذلك تسويق الصناعات الأردنية خصوصا في مجال الإنشاءات.

وفيما يتعلق بفتح معبر نصيب الحدودي البري بين البلدين، قال رئيس الغرفة “إن القطاع الخاص ينظر بإيجابية لإعادة فتح المعبر ونأمل من حكومة البلدين الإسراع في تنفيذ هذا القرار وتأمين الطريق المؤدي من الحدود إلى دمشق كونه يشكل مصلحة اقتصادية مشتركة للطرفيين”.

وأضاف الكباريتي أن القطاع الخاص يأمل بإعادة تفعيل الخطوط البرية بين البلدين لاستمرار القوافل الأردنية للمرور من الأراضي السورية إلى تركيا وإلى أوروبا، وكذلك إلى موانئ طرطوس ولبنان.

المصدر: جريدة الغد الاردنية