عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار



– صالون شرف وبوفيه وإطلالة: حجّاج الـVIP

‫- السيد نصرالله: من الضاحية لليمن القاتل واحد

– “أفكار” إسرائيلية جديدة: الجيش الروسي جنوبي الليطاني

‫- تحضيرات ومباحثات قبل المعركة: هل اكتملت «الصفقة» في ادلب؟

* البناء



– معبر نصيب قريباً… ومعركة إدلب قاب قوسين… وساعة عودة النازحين حانت وفقاً للافروف

– السيد نصرالله: حزب الله أقوى من «إسرائيل» نصر سورية قريباً لا تقلقوا على إيران لا أفق لصفقة القرن

– السعودية تفقد حلفاءها الرهانات الخارجية سترفع مطالبنا الحكومية العلاقة مع أمل شرط للتنمية

* الجمهورية



– الحريري: لا حكومة تطبّع مع سوريا

– “القوات”: بعض “التيار” كقصة الثعلب والعنب!

– رحمة لـ”الجمهورية”: الوضع أشبه بحال حرب..

– الحرائق تجتاح لبنان

– الاقتصاد اللبناني يتفاعل مع “الانهيار” التركي

* اللواء



– الحريري: لن أشكل حكومة تطبع مع النظام السوري

– السيد نصر الله للحوار لمعالجة عُقَد التأليف.. وخلاف حول تشكيل لجنة إعادة النازحين

– واشنطن تشكر السعودية على جهودها لـ«بسط الاستقرار» في سوريا

– الملك سلمان والسيسي يبحثان العلاقات والتطورات في «نيوم»

– موسكو وأنقرة تبحثان مصير إدلب وسط استعداد النظام لاقتحامها

* الديار



– السيد نصرالله : المقاومة أقوى من اسرائىل وزمن فرض شروطها ولّى

– السعودية تدعم الارهابيين وصمودنا سيمنع «صفقة القرن» وموقفنا من التأليف قد يتغير

– “القوات”: لن نحقق امنية باسيل بالخروج من الحكومة المرتقبة

* المستقبل



– الحريري أكد العلاقة “المميزة والممتازة” مع السعودية.. ورفض التطبيع الحكومي مع النظام السوري

– الحريري لتشكيلة وفاق “الكل فيها رابح”

– الملك سلمان يستقبل السيسي في نيوم

– الارهاب يضرب ويستمنستر مجددا

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 آب 2018

* البناء

– تقول مصادر تركية إنّ سلسلة من القرارات الاقتصادية الخاصة بمقاطعة بضائع أميركية حيوية ستصدر تباعاً في أنقرة، وأنّ الخطوة الأولى بوقف السماح باستيراد السلع الإلكترونية وفي مقدّمتها منتجات شركة آبل وهواتف الأيفون ستليها خطوات تطال سوق السيارات ومجالات عديدة تضمن حرمان السوق الأميركية من مليارات موازية لتلك التي خسرها الاقتصاد التركي بإغلاق الأسواق الأميركية أمام سلع الحديد والألمنيوم…

* الجمهورية

– وزّعت إحدى البلديات حاويات لفرز النفايات بعدما وزعت كتيّبات وعقدت الندوات لتوعية السُكان إلّا أنها لم تلمس تجاوباً من المواطنين فاضطُرت إلى سحب الحاويات من بعض الشوارع بسبب تجمُّع الحشرات والجرذان.

– إستطاع معاون سياسي جديد لرئيس حزب إخفاء زياراته المتكررة الى عاصمة خليجية ولم يكشف إلّا عن واحدة منها فقط.

– يقول أحد النواب لسائليه عما إذا كان هناك إنفراجات في الأفق: «هناك إنفلاج».

* اللواء



– ما يزال مرجع كبير يلتزم الصمت إزاء الأشخاص الذين يفكّر بإدخالهم «جنة الوزارة» عندما يحين الوقت!

– تتردَّد معلومات عن نقاش إحراجي جرى بين مسؤول رفيع ورئيس حزب موالٍ حول تمثيل كتلة نيابية صاعدة.

– يشكو لبنانيون يعملون في الخارج، أو عادوا من الخارج من العجز عن تحويل أموالهم إلى لبنان؟

* المستقبل



– يقال إن تفاهم قمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين شمل توافقاً على ترتيب أمني للحدود السورية – العراقية يقضي بنشر قوات أميركية وأخرى نظامية عراقية من الجانب العراقي وقوات روسية مع قوات نظامية سورية من الجانب السوري.

المصدر: صحف