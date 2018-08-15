شهد مطار الملك خالد الدولي بالسعودية، الثلاثاء، حالات من تأخير الرحلات على الناقل الجوي السعودي للرحلات الدولية والداخلية بسبب عطل علقت حوله الخطوط السعودية على حسابها بـ”تويتر”.

وقالت الخطوط السعودية إن تأخير الرحلات كان لأسباب خارجة عن إرادتها، ما تسبب في حالة من الإرباك في صالات المغادرة، بحسب ما أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية، الذي أثر على انتظام عدد من الرحلات يوم الثلاثاء، فقد بادرت باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل.

وأضافت أنه تم استخدام الأنظمة البديلة لتسيير الرحلات.

وأشارت في بيان نشرته على “تويتر” أنها فعّلت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

وقدمت الشركة السعودية اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا العطل المفاجئ، مؤكدة أن الجهود متواصلة لمعالجة نظام تخطيط الرحلات وعودة انتظامها في مواعيدها المحددة.

من جهتها ذكرت صحيفة “سبق” أن الخطوط السعودية لجأت إلى إنهاء إجراءات سفر المغادرين على متنها بطريقة يدوية تخفيفا للتكدس أمام البوابات.

المصدر: وكالات