السيد نصرالله: الذي يريد شيئاً غير التعاون بين حزب الله وحركة أمل لن يحصل ذلك ونحن اتخذنا قرار تاريخياً بالتعاون والمشاركة والتلاحم الوجودي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2018 - 23:02
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السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار تمّوز: كما خرجنا من حرب تموز منتصرين سنخرج من هذه الحرب على محور المقاومة منتصرين
السيد نصرالله: حرب 2006 كانت لتحقيق أهداف الامريكيين للسيطرة على المنطقة وعندما فشلت فشل المشروع
السيد نصرالله: كان الهدف في حرب تموز 2006 سحق المقاومة إمّا عسكريا أو بتسليم سلاحها وهذا ما طُلب منا أول الحرب
السيد نصرالله: لو سقط لبنان كان مشروعهم يفترض أن يكملوا حربهم نحو سوريا وكذلك المقاومة في فلسطين ومن ثم محاصرة ايران
السيد نصرالله: المقاومة اليوم في لبنان بما تملك من سلاح وعتاد وخبرات وتجارب وايمان أقوى من أي زمن مضى منذ انطلاقتها
السيد نصرالله: حزب الله اليوم أقوى من الجيش الاسرائيلي ونحن اليوم أكثر ثقة بالوعد بالنصر
السيد نصرالله: ليبرمان اعترف بأن الجيش العربي السوري سيعود إلى الحدود مع الجولان المحتل أقوى من أي وقت مضى
السيد نصرالله: خلف الكواليس هناك ضغوط هائلة على الحكومة اللبنانية لتسوية الحدود البرية والبحرية لمصلحة اسرائيل
السيد نصرالله: أمريكا واسرائيل توقعتا ان تخضع غزّة بالحرب والحصار ولكنها لم تخضع رغم تخاذل العالم أجمع
السيد نصرالله: إسرائيل شريك اساسي للسعودي والامريكي في مشروع اسقاط سوريا خلال السنوات السبع الماضية
السيد نصرالله: زمن فرض اسرائيل شروطها على سوريا أو لبنان انتهى وهذا الكلام ثبتته الوقائع على مدى عشرات السنين
السيد نصرالله: صفقة القرن التي أتى بها ترامب بكل جبروته تواجه مشاكل كبيرة وقد تسقط ولا جهة فلسطينية تؤيدها
السيد نصرالله: من الضاحية الى ضحيان في اليمن الى اهالي الشهداء إعلموا يقينا أن الذي قتلكم هو الذي قتلنا في الضاحية
السيد نصرالله: صمود سوريا واليمن والعراق غيّر الوقائع ودفع صفقة القرن إلى الفشل
السيد نصرالله: اللجوء إلى ارتكاب المجازر في اليمن هو دليل على فشل المحور السعودي في هذه الحرب
السيد نصرالله: السعودية تدعم الارهابيين في سوريا وتتدخل في العراق وتحشد في المنطقة ضد ايران وتتدخل في شؤون لبنان
السيد نصرالله: صورة السعودية اليوم التي انفقت من أجلها الرياض مليارات الدولارات فشلت والسعودية تواجه سلسلة ازمات
السيد نصرالله: إيران اليوم أقوى من أي زمن مضى وهي الأقوى في المنطقة ونظامها قوي وثابت
السيد نصرالله: كل ما قاموا به ضد ايران جعلها أقوى والعقوبات لن تمس عزيمتها وقوتها وثباتها
السيد نصرالله: نأمل أن يؤدي الحوار والتواصل بين القيادات السياسية الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان
السيد نصرالله: انتظار متغيّرات اقليمية لتشكيل الحكومة لا يخدم مصلحة المراهنين على ذلك
السيد نصرالله: هدفنا تخفيف أو الغاء الفساد في لبنان ولدينا منهج ورؤية واضحة لتحقيق ذلك ولا نستهدف أحداً
السيد نصرالله: كما عملنا في المقاومة وبالتعاون مع حلفائنا وبرؤيتنا وتكتيكاتنا سنعمل على مكافحة الفساد
السيد نصرالله: من يريد انماء يريد تعاونا بين حركة امل وحزب الله والذي يريد فتنة بين الطرفين لا يريد الانماء
السيد نصرالله: هناك جيوش الكترونية تدخل على خط المطالبة بالخدمات وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق اجواء سلبية
وزارة الصحة اليمنية: عشرات الشهداء والجرحى بقصف لقوى العدوان السعودي الامريكي على الدريهمي جنوب الحديدة
الصحة اليمنية: طائرات العدوان استهدفت المساجد والمباني والمركز الصحي بعد عجزه عن السيطرة على الدريهمي
نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني أمام اختبار جديد وكل يوم يقترب أكثر من الانتصار
وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان يؤكد ان سلطات الاحتلال ستفتح معبر كرم سالم يوم الاربعاء لمرور البضائع فقط
حركة أمل: الانتصار العظيم الذي حققه لبنان أثبت ضعف العدو الإسرائيلي أمام إرادة اللبنانيين الصلبة
حركة أمل: اللبنانيون انتصروا بمنطق المقاومة والصمود الاسطوري الذي كرَّس معادلة الثالوث الماسي الشعب والجيش والمقاومة
وزير الداخلية الإيطالي: مقتل 30 شخصا وجرح العشرات جراء انهيار جسر في مدينة جنوى
الشرطة البريطانية: منفذ عملية الصدم أمام البرلمان موقوف بشبهة الإرهاب
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السيد نصرالله: الذي يريد شيئاً غير التعاون بين حزب الله وحركة أمل لن يحصل ذلك ونحن اتخذنا قرار تاريخياً بالتعاون والمشاركة والتلاحم الوجودي
منذ 12 mins
14 August، 2018
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السيد نصرالله: حركة أمل وحزب الله أخذوا قراراً تاريخياً بأن يكونوا معا ويواجهوا المشاكل معا
السيد نصرالله: الذي يريد انماء يريد تعاون حزب الله وحركة أمل والذي يريد فتنة بين الطرفين لا يريد الانماء
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