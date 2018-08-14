اعتقلت السلطات الفنزويلية جنرالا على خلفية المحاولة المفترضة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أفاد النائب العام طارق وليام صعب الثلاثاء.

ومثل الجنرال في الحرس الوطني اليخاندرو بيريز أمام قاض الاثنين اضافة إلى سياسي المعارضة خوان ريكيسيسنز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو، كما صرح صعب في مؤتمر صحافي.

وحتى الآن تم اعتقال 14 شخصا ووجهت لهم تهم بالمشاركة في الحادث الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس.

وبحسب رواية السلطات الفنزويلية تعرض مادورو لمحاولة إغتيال بطائرتين مسيرتين محملتين متفجرات، وأصيب سبعة عسكريين بجروح. وصرح صعب للصحافيين أنه من المحتمل اجراء المزيد من الاعتقالات.

وألقى مادورو المسؤولية على “خلايا إرهابية” في فلوريدا بقيادة رجل اسمه اوسمان دليغادو تابوسكي، وتعيش في فلوريدا جالية فنزويلية كبيرة.

وقال مادورو هذا الأسبوع أنه سيسمح لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الحضور إلى فنزويلا للمساعدة في التحقيق في الحادث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية