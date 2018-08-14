بدء الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الـ12 لانتصار تموز 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2018 - 21:21
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بدء الاحتفال المركزي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الـ12 لانتصار تموز 2006
منذ 16 mins
14 August، 2018
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