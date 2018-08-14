أرجأ البرلمان الليبي الثلاثاء الى ما بعد عيد الأضحى التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم إثر اشتباكات شهدها محيط المجلس بين أفراد الحرس الرئاسي وعدد من الرافضين للمشروع أصيب خلالها نائب ليبي.

وذكرت مصادر ليبية أن “مجلس النواب يؤجل جلسته إلى ما بعد عيد الأضحى على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري قبل التصويت على قانون الاستفتاء”.

وقد علق مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء 31 تموز/يوليو الماضي جلسته، التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، لمدة أسبوعين.

المصدر: سبوتنيك