رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال حفل تأبيني في بلدة أنصارية انه “ليس امام القوى السياسية سوى احترام نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة استنادا الى نتائج هذه الانتخابات والتوازنات السياسية التي ارستها في لبنان”.

وقال “اذا كان هناك من يراهن على المزيد من العقوبات على ايران لاضعاف المقاومة وحلفائها في لبنان ولتغيير المعادلات الداخلية والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، فنحن نقول له هذا لن يحصل، لان المقاومة قوية شعبيا وسياسيا ولن تتأثر لا بعقوبات ولا بحصار، كما لن يستطيع احد تغيير التوازنات السياسية التي أفرزتها الانتخابات النيابية”.

وخاطب الجهات السياسية التي تصر على مطالبها قائلا “لقد ضيعتم الكثير من الفرص على المواطنين والبلد بعنادكم ورهانكم على الخارج، فلا تضيعوا المزيد منها، فالبلد بات في وضع لا يحتمل اي تأخير، ومن يعطل اصبح معروفا تماما لكل اللبنانيين، فلا تضللوا الرأي العام وتغمزوا من قناة حزب الله، فالحزب وحركة أمل يعملان منذ اليوم الاول للتكليف على تسهيل ولادة الحكومة ويجريان الاتصالات مع القوى السياسية لتذليل العقبات، ويبقى على الآخرين الذين يعاندون ويصرون على رفع سقف مطالبهم وشروطهم ان يكونوا اكثر واقعية، وان يصغوا الى صرخة المواطنين لا الى املاءات الخارج”.

وفي الشأن الإقليمي أكد الشيخ دعموش ان “التصعيد الاميركي بوجه ايران والعدوان الاسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وما يحصل في اليمن، كل ذلك نتيجة الفشل الذي مني به مشروعهم في المنطقة وعجزهم عن تحقيق اي من اهدافهم”.

واضاف “يجب ان تيأس أميركا من تمرير صفقة القرن لان الشعب الفلسطيني يرفض التنازل عن حقوقه وعن القدس وان تفقد الأمل من اخضاع ايران المصممة على الثبات والمواجهة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام