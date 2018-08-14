اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة الثلاثاء منزلا داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة بجوار البؤرة الاستيطانية “ابراهيم افينو”، وذلك تزامنا مع قيام المستوطنين بتنظيم مسيرة من حي تل ارميدة حتى الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال أغلقت المداخل الرئيسية للحرم الإبراهيمي ومنعت حركة المواطنين في محيطه مع قيام المستوطنين بمسيرة من حي تل ارميدة وسط الخليل باتجاه الحرم”.

وأشارت المصادر الى انه “رافق مسيرة المستوطنين تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي منعت المواطنين الفلسطينيين من الحركة في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم