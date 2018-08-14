قال نائب الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين زياد النخالة “نحن في اختبار جديد وكل يوم نقترب أكثر من الانتصار”، وتابع “إذا كان العدو يملك كلَّ أسلحةِ العالمِ، فنحنُ نملكُ الأفضلَ في الرجالِ المقاتلينَ الذينَ يُبلونَ في ساحاتِ القتال ويقتربونَ أكثرَ مِنَ القدسِ”.

وأضاف النخالة في حديث له الثلاثاء ان “هذه الدولةُ العنصريةُ التي تحاصر نفسَها، فتبني الجُدُرَ وتُسيجُ الحدودَ، وتخترعُ الحواجزَ لحمايةِ نفسِها، لماذا نخشاها؟! ولماذا لا نلاحقُها؟! وهي تسرقُ الأرضَ، وتقتلُ الناس”، وتابع “هي تخشاكُمْ وتخافُكُمْ وجنودُها يرتعدونَ رغمَ إمكانياتِهِمْ وأسلحتِهِمْ، أنتمْ تملكونَ روحَ القتالِ، وهمْ لا يملكونَها… أنتمْ ترجونَ الشهادةَ، وهمْ أحرصُ الناسِ على حياةٍ”.

ودعا نخال “الفلسطينيين للمشاركة الجماهيرية الفعالة في جمعة “ثوار من أجل القدس والأقصى”، وقال “في هذه الجمعةِ المباركةِ من أجلِ القدسِ، ومن أجلِ الأقصى، فلنخرجْ جميعًا، فلا عذرَ لأحدٍ ولنقولَ للعالمِ أجمع: إن هذه أرضُنا وهذه مقدساتُنا ولن نتركَهُمْ يفوزونَ بها”.

المصدر: فلسطين اليوم