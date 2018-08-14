ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعد ظهر اليوم، في عين التينة، الاجتماع الدوري الاسبوعي لكتلة “التنمية والتحرير” وجرت مناقشة للعديد من المواضيع بدءا من موضوع تشكيل الحكومة وانتهاء بالعديد من الامور الخدماتية والانمائية.

وحضر الاجتماع وزير المال علي حسن خليل والنواب السادة ابراهيم عازار، انور الخليل، ميشال موسى، ايوب حميد، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي بزي، علي خريس ومحمد خواجة.

بعد الاجتماع تلا امين عام الكتلة النائب انور الخليل البيان الاتي “ترأس دولة الرئيس نبيه بري الاجتماع الدوري الاسبوعي لكتلة التنمية والتحرير. تناولت في مستهل اجتماعها التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وطلب الرئيس المكلف المساعدة من الرئيس بري في تشكيلها والاتصالات بهذا الصدد”.

واضاف “وجهت الكتلة في مستهل اجتماعها التحية للشعب اللبناني والجيش والمقاومة بذكرى الانتصار بحرب تموز، ودعت الى الانتهاء من التعويضات على الوحدات السكنية والمؤسسات التجارية، وتوقفت عند مطالب مزارعي الزيتون، واكدت وجوب الاسراع في دفع التعويضات، واوكلت متابعة هذا الامر الى معالي وزير المال وإلي شخصيا”.

وتابع “ركزت الكتلة على الوقوف الى جانب الجامعة اللبنانية لمواجهة الهجمة الجارية للنيل من سمعتها ودورها التربوي والوطني، وطلب الرئيس بري من اعضاء الكتلة الانتهاء في خلال ايام من اعداد قانون القنب الهندي (الحشيشة)، وبحثت الكتلة في قضايا تتعلق بالتعديلات على قانون الانتخابات، وقررت وضع الاقتراحات على جدول اعمال الجلسة القادمة لها، كما بحثت بوجه خاص مواضيع تتعلق بالبطالة وتوزيع الكهرباء، خصوصا في منطقة النبطية”.

وتقدم الرئيس بري والكتلة من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالتهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، كما تقدم واعضاء الكتلة بالتهاني ايضا من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء”.

وكان الرئيس بري استقبل المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني وعرض معه الاوضاع في لبنان وعددا من المشاريع المتعلقة بنشاط المنظمة الدولية.

واستقبل ايضا المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير ومدير عام فرع المراسم والعلاقات العامة في القصر نبيل شديد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام