صدر عن السفارة السورية في بيروت البيان الآتي “نشر حساب يسمى “احمد بدر الدين حسون” على موقع التواصل الاجتماعي TWITTER تغريدات منسوبة الى سماحة الشيخ الدكتور احمد بدر الدين حسون، مفتي الجمهورية العربية السورية، تسيء الى طبيعة العلاقات الاخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان.

إن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، وبعد اتصالها بسماحة المفتي حسون، تنفي اي صلة لسماحته بالحساب المذكور، وان ما نسب اليه عار من الصحة جملة وتفصيلا، وتستغل السفارة هذه المناسبة لتعرب عن نهجها الدائم بعمل كل ما من شأنه تعزيز أواصر الاخوة التي تجمع بلدينا الشقيقين، آملين من جميع الحريصين على الامن والاستقرار في بلدينا الابتعاد عن كل ما يسهم في التشويش وزرع بذور الفتنة والشقاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام