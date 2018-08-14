إلى العاصمة السورية دمشق وصل مساعد الوزیر الإيراني الطرق وإنشاء المدن لشؤون التخطیط وإدارة المصادر أمیر أمینی، وقد تراس وفداً اقتصاديا كبيرا. وكانت في استقباله مدیرة العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة السوریة رانیا أحمد.

الوفد الاقتصادي الإیراني الذي وصل إلى دمشق صباح أمس بدأ بجولات عديدة على عدد من الوراء والمسؤولين السوريين المعنيين بالشأن الاقتصادي، لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة في مجال تطویر التعاون الاقتصادي بین إیران وسوریا خلال الزیارة التي قام بها وزیر الطرق وإنشاء المدن الإیراني عباس آخوندی الى دمشق قبل 3 أشهر.

ویضم الوفد الاقتصادي عدداً من المسؤولین الاقتصادیین من مختلف الوزارات الإیرانیة من أجل الاتفاق النهائی على تفاصیل مذكرة التفاهم مع المسؤولین السوریین المعنیین.

كما یقوم أعضاء الوفد بتنظیم اتفاقیة طویلة الأمد مع الجانب السوري لیشكل بدایة لتحول جدید في مجال التعاون الاقتصادي بین البلدین.

كما تتضمن المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني مع الجانب السوري، العدید من مجالات التعاون الصناعی إضافة إلى تكنولوجیا المعلومات، وعلى جدول الاعمال وضع في قائمة البحث إنشاء مؤسسات اقتصادیة صغیرة ودراسة حول شبكة إسالة المیاه وایجاد محطات ومحولات جدیدة لخطوط نقل الكهرباء وعملیة اعادة الاعمار.

الزیارة الاقتصادية التي تستمر لأكثر من يومين، تأتي تمهیداً لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادیة العلیا المشتركة المقرر عقدها في غضون الأیام القادمة بين مسؤولين كبار من البلدین للاتفاق النهائي على العقود المبرمة بین الجانبین.

هذا وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة التي ستعقد بحضور رئیس الوزراء السوري والنائب الاول للرئیس الإیراني، من المرتقب التوقيع على وثائق العقود المذكورة فضلا عن الوثیقة الاستراتیجیة بین إيران وسوریا في المجالات الاقتصادیة والثقافیة.

المصدر: موقع المنار