الرقة وريفها:

ـ قُتل 3 مسلحين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحو داعش، في قرية “جديدة بلدية” شرق بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ـ تمَّ انتشال 9 جثث، من محيط “السور الأثري” بمدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

حلب وريفها:

ـ سادت حالة من التوتر والاستنفار بين فصيلي “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” في ريف حلب الشمالي والشمالي الغربي، على خلفية اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لـ “الهيئة” مقراً تابعاً لـ “الجبهة” في بلدة كفر حمرة، والاستيلاء على محتوياته، واعتقال مسلحين كانوا داخل المقر.

كما حاصرت “الهيئة” أيضاً مقراً آخر لـ “الجبهة” في بلدة حيان، وسط استنفار تشهده المنطقة، بالتزامن مع مخاوف من تصاعد الخلاف بين الطرفين وتحوله إلى اقتتال.

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، على طريق حلب الجديد بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

فيما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة أحد مسؤولي “قسد”، في المدينة ذاتها، مساء أمس.

ـ انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الوصل بين بلدة الأبزمو وقرية تقاد، بريف حلب الغربي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” عدداً من الأشخاص، في بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي، بحجة أنهم “مطلوبون قضائياً”.

إدلب وريفها:

ـ انفجرت قنبلة يدوية ألقاها مسلحون مجهولون، في سوق بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المشهد المحلي:

ـ أكد وزير النقل السوري علي حمّود، ترحيب بلاده بالتعاون مع الشركات الروسية المتخصصة لتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا وعلى مستوى إقامة استثمارات مشتركة، وتحدث حمود عن اتصالات تجري حالياً من أجل التعاون المستقبلي بين مؤسسة الخطوط الحديدية السورية وشركة الخطوط الحديدية الروسية.

وفي السياق ذاته جرى لقاءُ عملٍ بين الوزير حمّود ومعاون وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أمير أميني، وتحدث الطرفان عن سبل مقاومة المشاريع الغربية التي تتخذ من العقوبات والإجراءات الاقتصادية القسرية وسيلة لمحاصرة الشعوب.

وأكد الجانبان على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصةً بعد الانجازات النوعية والانتصارات المتواصلة التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على الإرهاب، كما تطرق اللقاء أيضاً إلى مشروع مد سكة حديدية تربط بين إيران وسوريا، ومن المقرر أن يشارك العراق في هذا المشروع الذي يمتد من مدينة شلمجه جنوب إيران إلى ميناء البصرة العراقي ومن ثم إلى الأراضي السورية.

ـ أكد السفير الباكستاني لدى دمشق راشد كمال، خلال حفل استقبال بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية باكستان الإسلامية وذلك في مقر السفارة بمنطقة المزة، على متانة العلاقات التي تربط بين سورية وباكستان خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعرضت لها سورية خلال سنوات الأزمة، منوهاً ببطولات وانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إنَّ قوات “التحالف الدولي” تواصل أعمال توسعة مطار الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي الخاضع لسيطرة “قسد”، بالإضافة إلى قاعدتها العسكرية في منطقة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشار “المرصد” إلى أنَّ قوات “التحالف” بدأت أيضاً بتوسعة مطار عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي، مضيفاً أنَّ “التحالف” يعتزم إقامة قاعدة عسكرية كبيرة له في منطقة منبج غرب نهر الفرات في الريف ذاته لمدينة حلب.

المشهد الدولي:

ـ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أن الجيش السوري له كل الحق في قمع نشاط الإرهابيين في سوريا، بما فيهم جبهة النصرة، مشيراً إلى أن الوضع في إدلب هو الأصعب بسبب العدد الكبير لمسلحي النصرة الذي يصل إلى عشرات الآلاف والذين يقومون بمواقف عدائية ضدّ الجيش السوري وقاعدة حميميم، ولفت إلى رغبة دول الغرب ومن بينها أمريكا بألا تتقدم عملية أستانا.

من جانبه قال أوغلو، إنّ مراكز المراقبة في إدلب تقوم بتحديد الجهات التي تخرق وقف إطلاق النار، مضيفاً أنَّ هناك إرهابيون تسللوا إلى إدلب، وأفاد أوغلو أنه يجب تقسيم المسلحين إلى متطرفين ومعتدلين حرصاً على أمن المدنيين في سوريا.

المصدر: الاعلام الحربي