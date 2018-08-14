أصدرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بياناً في ذكرى استقلال البحرين المصادف في الرابع عشر من آب/ اغسطس اكدت فيه ان البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها بسبب غياب دولة المؤسسات والقانون وانهيار حالة التعايش بين الحكم وشريحة واسعة من المجتمع وغياب التوافق الوطني وانفراط العقد الاجتماعي.

وقالت الوفاق ان ذكرى الاستقلال تحضر في وجدان كل البحرينيين الحاجة الماسة والضرورية لبناء وطن جامع يبنى على اسس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، واعتماد الحكم الرشيد في ادارة شؤون الدولة وتحكيم المسار الديمقراطي في تشكيل الواقع السياسي.

واكدت الوفاق ان كل التراجعات والازمات والمشكلات الدستورية و السياسية والوجودية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والأمنية التي تعيش البحرين تحت ضغطها ناتجة عن تحكيم لغة القوة والإستعلاء والإستفراد التي لم ولن تنتج وطناً، وان كل هذه الأزمات في طريقها للإتساع والتغول أكثر ما لم تتجه الامور نحو تحكيم مبدأ المواطنة واعتماد الخيار الديمقراطي وترسيخ العدالة والمسؤولية الوطنية.

المصدر: الوفاق البحرينية