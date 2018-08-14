أكد وزير النقل السوري علي حمّود ترحيب بلاده بالتعاون مع الشركات الروسية المتخصصة لتطوير قطاع السكك الحديدية في سوريا وعلى مستوى إقامة استثمارات مشتركة، لافتاً إلى أن الحرب على سوريا تركت بصماتها السلبية على قطاع النقل السككي كباقي القطاعات في الدولة السورية.

وتحدث الوزير حمود، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، عن اتصالات تجري حاليا من أجل التعاون المستقبلي بين مؤسسة الخطوط الحديدية السورية وشركة الخطوط الحديدية الروسية، غير أنه لفت إلى أنه لم تبرم عقود بين الجانبين حتى اللحظة.

وكان مصدر في شركة “أورال فاغون زافود” الروسية أعرب في حديث لسبوتنيك الأمس، أن الشركة مهتمة بتصدير عربات الشحن لشبكة السكك الحديدية في سوريا.

وأضاف أن “قطاع السكك الحديدية في سوريا يتجه من جديد نحو التطوير والتوسع ليشمل الضواحي وكافة المحافظات السورية، والانتقال به من مواقع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى مواقع الاستهلاك والتصدير والشحن”.

المصدر: سبوتنيك