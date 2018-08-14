أردوغان يعلن ان تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2018 - 12:29
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أردوغان يعلن ان تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية (سبوتنيك)
منذ 27 mins
14 August، 2018
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